Verdächtiger Schmierer wurde reingewaschen

Ins Visier der Polizei geriet Fritz Leeb (69), der in einer Bürgerinitiative gegen das Amazon-Lager in St. Valentin aktiv ist. Dieser beteuerte – auch gegenüber der „Krone“ – seine Unschuld. Trotzdem bekam er Sonntagmittag Besuch von der Polizei und wurde mit den Vorwürfen konfrontiert. „Ich habe damit nichts zu tun. Hier will mich jemand gezielt anpatzen“, verteidigte sich der 69-Jährige. Am Donnerstag musste der Pensionist dann erneut bei der Polizei vorbeischauen.