„Entführungsverdacht“ bei Promi-Spielerfrau Sahin

„Oje, da muss etwas Schlimmes passiert sein“, schoss es Thomas Reifeltshammer besorgt durch den Kopf. Als der Sportchef von Fußball-Bundesligist SV Ried während der Nachmittagseinheit im Türkei-Camp in Belek auf sein Handy sah, zeigte ihm das fünf binnen kürzester Zeit erfolgte Anrufe in Abwesenheit an. Alle stammten von Sila Sahin, der Promi-Ehefrau von Torhüter Samuel Sahin-Radlinger und vor allem in Deutschland bekannten Schauspielerin, Influencerin und Autorin.