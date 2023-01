Erste Reederei verbietet Elektroautos auf Fähren

Achtung, Autofahrer!

Wer in Norwegen mit dem Auto an Bord gehen möchte, sollte sich vorher genau erkundigen. Einerseits könnten andere Reedereien dem Beispiel von Havila Kystruten folgen, andererseits schränkt der Anbieter den Verkehr auch für Verbrennerfahrzeuge ein. Diese werden nur in Bergen und Kirkenes be- und entladen.