Frachter mit 4000 Luxusautos im Atlantik gesunken

Für die rund 4000 Luxuskarossen an Bord der ausgebrannten Felicity Ace konnte man nichts mehr tun. Wie berichtet, konnte die 22-köpfige Crew Mitte Februar, als plötzlich ein Feuer im Frachtraum des Frachtschiffs vor der Küste Portugals ausbrach, von der portugiesischen Küstenwache gerettet werden. Nun sollte das Wrack in einen Hafen geschleppt werden. Doch während des Abschleppversuchs ist das 200 Meter lange Schiff auf rauer See untergegangen.