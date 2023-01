Schneetreiben führte zu Sperre auf A10

Durch den Aufprall kam es zu einer Beschädigung der Kraftstoffleitung. Eine geringe Menge an Diesel trat aus. Die Feuerwehr Flachau rückte mit 21 Mann aus. Die A10 musste im Bereich der Unfallstelle für eine Stunde gesperrt werden. An den Leitschienen sowie am Fahrzeug entstand ein erheblicher Schaden.