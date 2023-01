Als Kitzbühel im Februar noch braun aussah

Am 11. Jänner war es schon wieder vorbei

Zu den Kuriositäten zählt der Winter 2006/07: Damals begann die Schneedecke recht normal am 17. Dezember. Doch schon 25 Tage später, am 11. Jänner, war es mit der weißen Pracht wieder vorbei. Ein pünktlicher Winterstart heißt also noch nicht viel“, blickt Aigner auf das umfangreiche Datenmaterial der ZAMG (nun GeoSphere Austria). Weil die ZAMG ab 2019/20 keinen Beobachter für Kitzbühel mehr fand, erhob Aigner die folgenden Daten auf dem örtlichen Fußballplatz selbst. Insgesamt, so analysiert der Forscher, zeige sich beim „Zuaschneibn“ in den beobachteten 45 Jahren kein signifikanter Trend.