„Meine Kinder kommen jeden Tag hungrig heim!“

Tag drei nach dem aufgedeckten Fördergeldskandal des privaten Kindergartenvereins Minibambini (12 Standorte im Westen Wiens, ca. 800 Kinder): Luxus-Autos, üppige Darlehen an Familienmitglieder und Scheinrechnungen an Baufirmen - laut Stadtrechnungshof sollen Fördergelder in hohem Ausmaß im dubiosen Vereinsnetzwerk verschwunden sein.