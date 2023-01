Arbeitssuchende werden zunehmend wählerischer

Vollzeit ja, aber bitte mit Homeoffice

Die meisten Befragten in Österreich wollen Vollzeit arbeiten - zwei Drittel sprachen sich für eine Fünf-Tage-Woche aus. 26 Prozent würden lieber in Teilzeit - zwischen drei und vier Tagen pro Woche - tätig sein; weltweit gaben nur 14 Prozent das Arbeiten in Teilzeit als Wunsch an. Eine große Mehrheit von 72 Prozent empfinde hybrides Arbeiten - beispielsweise mit zwei Tagen pro Woche im Homeoffice und drei Tagen vor Ort - als ideal.