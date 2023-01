Diese Branchen suchen besonders nach Personal

Wirtschaftsbund: Mehr Anreize nötig

„In Kombination mit der Energiekrise bringt der Arbeits- und Fachkräftemangel unsere Betriebe an den Rand ihrer Existenz. Die heimische Wirtschaft braucht daher dringend weitere Entlastungsmaßnahmen und langfristige Arbeitsmarktreformen, um schnellstmöglich aus dieser Krisensituation herauszukommen“, sagte Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger. Er denkt dabei unter anderem an eine Steuerbefreiung von Überstunden, Stundungen für Unternehmen und an ein Modell, das Ältere motiviert, länger im Erwerbsleben zu bleiben.