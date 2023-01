„Wir müssen uns auf ein neues Leben einstellen!“

Der 18. August 2022 hat das Leben einer Familie auf den Kopf gestellt. Bei einem Sturm am St. Andräer See wurden Josef und Claudia, Eltern einer Tochter (4), schwer verletzt. Die 38-Jährige leidet noch heute an den Folgen. Drei Monate lag sie auf der Intensivstation, seit Mitte November befindet sie sich in der Rehabilitationsklinik Tobelbad in der Steiermark. Wir haben sie dort besucht.