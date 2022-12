„Wie sollen wir noch beten nach alledem?“

„Wie sollen wir noch an Gott glauben?“

Eine Familie, die zum Baden an den St. Andräer See gekommen war, hat es ebenfalls schlimm getroffen. „Ich fühlte Tropfen, hob unsere Tochter Mia hoch - plötzlich lag ich auf ihr drauf. Der Orkan hat uns umgeworfen“, erzählt Josef. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt, holte aber noch die Einsatzkräfte für seine Frau Claudia, die unter einem entwurzelten Baum lag. Dann brach er zusammen. „Wie sollen wir noch an Gott glauben, noch beten nach alledem?“, fragt Josef im „Krone“-Gespräch.