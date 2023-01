Crash vor Zebrastreifen fordert drei Verletzte

Fataler Unfall am Samstag in Mieders im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land! Ein bulgarischer Pkw-Lenker (59) hielt wegen Fußgängern vor einem Zebrastreifen an. Das hat ein nachfolgender einheimischer Autofahrer (41) übersehen und krachte gegen das Heck. Bei dem Crash wurde auch sein Sohn (10) verletzt.