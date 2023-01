Wirtschaftsgrößen lassen tief blicken

Und wie es sich in einer Familie eben gehört, kamen auch dort sehr persönliche Dinge zur Sprache. So erzählte Volleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst offen aus dem oft stressigen Alltag als Drillings-Mama, Metallverarbeitungsunternehmerin Sonja Wilke über Findungsphasen in ihrem Familienunternehmen und Sacher-Chef Matthias Winkler half anderen Teilnehmern an heiß begehrte Karten für den Wiener Opernball zu kommen. „Das war wirklich knapp, aber ich konnte noch Karten und Zimmer bei uns im Haus organisieren“, erzählt Winkler.