Nach Pandemie: Gute Zeiten für junge Sportskanonen

Die Pandemie hat allerorts ihre Spuren hinterlassen – so auch beim Sport- und Freizeitverhalten. Mit alarmierenden Folgen: Jedes fünfte Kind in Niederösterreich treibt höchstens einmal pro Monat Sport. Das geht aus einer vom Land in Auftrag gegebenen Studie des Instituts für empirische Sozialforschung mit 400 befragten Eltern von Kindern zwischen 2 und 19 Jahren hervor. „Wir müssen die Kinder wieder weg von den Bildschirmen hin zu den Sportstätten bringen“, erklärt Sportlandesrat Jochen Danninger. Dabei heiße es – neben der Forderung an den Bund nach einer flächendeckenden Ausrollung der „Täglichen Bewegungseinheit – in erster Linie bei den Eltern anzusetzen.