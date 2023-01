Babler würde Geld spenden, das er nicht haben darf

Andreas Babler war in seinem Leben schon vieles: Er war Maschinenschlosser, Schichtarbeiter, Landessekretär der Sozialistischen Jugend, war SPÖ-Gemeinderat und danach schnell auch Stadtrat in seiner Heimatstadt Traiskirchen im Bezirk Baden. Im Jahr 2014 übernahm Babler das Bürgermeisteramt, wurde sein eigener Pressesprecher und wohl auch ob seines großen rhetorischen Talents in jüngerer Vergangenheit mit so gut wie jedem attraktiven Amt in der Landes- und Bundespartei in Verbindung gebracht. Jetzt will er es bei der Landtagswahl am 29. Jänner wissen.