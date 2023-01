Schnabl enthüllt „Satireplakat“ und will LH werden

Sachverhaltsdarstellung

Unterdessen kursierte eine Sachverhaltsdarstellung der WKStA, in der Schnabl eine Beteiligung an der ehemaligen Wiener Alizee Bank vorgeworfen wird. Laut Anzeiger habe Schnabl wohl mehrere Millionen Euro (laut SPÖ ein „Fantasiebetrag“) in die mittlerweile pleitegegangene Bank investiert, was nun eine Überprüfung erfordere. Das Schreiben liegt auch der „Krone“ vor.