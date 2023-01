Streik legt britischen Rettungsdienst lahm

In Großbritannien kommt es seit Monaten immer wieder zu Streiks in zahlreichen Branchen. Kommende Woche plant das Klinikpersonal neue Ausstände. Betroffen sind zudem die Bahn und Post, Lehrkräfte, Busfahrerinnen und Busfahrer. Die Regierung will nun das Streikrecht per Gesetz einschränken, um eine Grundversorgung in kritischen Bereichen wie dem Gesundheitsdienst sicherzustellen. Wie berichtet, reagierten die Opposition und Gewerkschaften ablehnend.