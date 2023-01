London will „Minimalversorgung“ während Streiks

In Großbritannien wird seit Monaten in einigen Branchen gestreikt. Am Mittwoch wollen etwa Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter erneut die Arbeit niederlegen. Wirtschaftsminister Grant Shapps kündigte daher an, einen Gesetzesentwurf einzubringen, um eine „Minimalversorgung“ durchzusetzen.