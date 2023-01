Die feierliche Eröffnung des neuen Hohen Hauses

Tag der offenen Tür am Wochenende

Die erste Sitzung fand Dezember 1883 statt. Im Zweiten Weltkrieg gab es massive Schäden des Gebäudes durch Bomben. Das Parlament hat nun 1600 Räume, 740 Fenster wurden saniert, 600 historische Türen technisch aufgerüstet, 500 Luster und Leuchten demontiert, gereinigt, neu verkabelt und wieder montiert. Das Hohe Haus ist durchdigitalisiert und verfügt über umfassende Gastronomie, die wie alles andere für alle zugänglich ist. 14. und 15. Jänner sind Tage der offenen Tür (10-17 Uhr). Der Plenarsaal wird vom Nationalrat freilich erst am 31. Jänner eingeweiht. Der Festakt findet nämlich im Bundesversammlungssaal statt. Die Länderkammer trifft sich dann am 16. Februar im neuen Bundesratssaal.