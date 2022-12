Fünf unruhige Jahre im Parlamentsausweichquartier

Parlamentsgebäude wird am 12. Jänner eröffnet

Das alte Parlamentsgebäude am Ring, das nun in neuem Glanz erstrahlt, wird am 12. Jänner 2023 feierlich eröffnet. Kommende Woche tagt noch einmal der Bundesrat in der Hofburg, danach schließt das Ausweichquartier endgültig seine Pforten. Seit 2017 fanden dort rund 300 Nationalratssitzungen, ein Zehntel davon Sondersitzungen, sowie über 1.000 Ausschusssitzungen, 300 davon U-Ausschusssitzungen, statt.