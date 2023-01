Logistikzentrum Federaun: Wird nun Volk befragt?

Zweiter Anlauf für Bürgerinitiative war erfolgreich

Auch die Villacher Stadtpolitik muss sich mit dem Logistikzentrum beschäftigen. In der Gemeinderatssitzung am 3. Februar wird nämlich ein Antrag für ein Gemeindevolksbegehren eingebracht, das den Bau des Logistikzentrums verhindern will. Im zweiten Anlauf ist es der Bürgerinitiative „Rett ma die Schütt“ nämlich gelungen, die erforderlichen 2500 Unterschriften zu sammeln. Von den 4291 eingereichten Unterschriften sind 2787 gültig. Jetzt müssen die Mandatare entscheiden, ob eine Volksbefragung abgehalten werden soll.