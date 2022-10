Investor präsentierte Pläne für Logistikzentrum

Das geplante Logistikzentrum in Federaun wird über sieben Hallen und eine operative Fläche von 31.000 Quadratmetern verfügen. „Die Fläche wurde uns bereits vor etwa fünf Jahren angeboten. War aber damals noch nicht interessant“, erklärt DLH-Geschäftsführer Christian Vogt bei der Projektpräsentation. Erst mit der Ankündigung des geplanten zollfreien Korridors der ÖBB in Fürnitz rückte das Areal in Federaun in den Fokus des deutschen Logistikentwicklers.