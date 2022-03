Logistikzentrum soll Federaun mit Fürnitz vereinen

Die lautstarke Kritik von Umweltschützern an den Plänen für ein Logistikzentrum nördlich der Gail in Federaun bei Villach kann Udo Tarmann, Chef des Logistik Centers Austria Süd in Fürnitz, nicht nachvollziehen. Er verweist auf das langfristige Ziel, Nord- und Südufer der Gail zu einem Gesamtstandort zusammenzufassen.