Unterschriften gegen neues Logistikcenter Federaun

Zwischen dem Verschiebebahnhof in Fürnitz und dem Naturschutzgebiet Dobratsch soll - wie berichtet - an der Südautobahn ein großes Logistikzentrum entstehen. Während sich die Politik für dieses Großprojekt stark macht, schließen sich Umweltparteien einer Bürgerinitiative an, die die Schütt in Gefahr sieht.