Logistikcenter: Zweifel an Verlagerung auf Schiene

Für das Logistikzentrum muss die Schütter Straße verlegt und entlang der Autobahn geführt werden. Gleichzeitig wird ein unterirdisch geführter Bach freigelegt. Alplog bringe unzählige Vorteile für die Region, glaubt Albel: „Die ÖBB investieren 99 Millionen Euro, weil ihnen klar ist, dass der Standort in AAA-Lage an der Baltisch-Adriatischen Achse liegt. Wenn Federaun unser Tor zu den Weltmärkten öffnet, werden hier an die 1000 Arbeitsplätze entstehen!“