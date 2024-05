Fußball-EM und viele Highlights bei den Sporttagen

Den Veranstaltungsreigen eröffnet der Ultratrail „Wörthersee Ungetüm“ am 18. Mai. 70 km mit 2.300 Höhenmeter gilt es in 14 Stunden zu bewältigen. Start ist um 6 Uhr bei der Boulderhalle der Naturfreunde Klagenfurt, Porschestraße 15. Weiter geht es mit dem Orientierungslauf der Sportunion am 26. Mai ab 9 Uhr. Durch Schlägerungsarbeiten am Zwanzgerberg musste der Veranstaltungsort kurzfristig zum Forstsee verlegt werden: Am 1. Juni wird das Strandbad in Kooperation mit dem HSV Triathlon Schauplatz für den Wörthersee Aquathlon. Start für das Schwimm- und Laufevent ist um 9 Uhr.