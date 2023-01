Neues Gesetz: Handys nutzen, wenn das Volk begehrt

Das sperrige Amtsdeutsch der Tagesordnung der heutigen Regierungssitzung liest sich in einem wesentlichen Punkt so: „Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Gesetz über die Durchführung von Volksbegehren in Kärnten (Kärntner Volksbegehrensgesetz 2023 – K-VbegG 2023) erlassen und das Kärntner Volksbegehrensgesetz aufgehoben wird.“ Klingt unendlich fad, ist es aber nicht.