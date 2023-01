Simon Huber: Für ein Konzert aus den USA nach Hall

Studieren und Arbeiten für den Aufenthalt

Um eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, absolvierte er ein halbes Jahr lang die renommierte, 1977 gegründete berufsbildende Musikschule in Hollywood – das „Musicians Institut“. Nebenher gab er sein Können und Wissen als Cellolehrer an Musikschulen weiter. An einer dieser Schulen kam ihm das Glück des Tüchtigen zu Hilfe. Die Leiterin einer dieser Schulen stellte ihn ihrem Mann vor. Dieser war Musikproduzent und arbeitete gerade mit der Kult-Rockband „Lynyrd Skynyrd“ an einem neuen Album. Simon Huber, besser gesagt die Klänge seines Cellos, sind seitdem am Album „Last Of A Dyin Breed“ zu hören.