15-jährige Mopedfahrerin bei Unfall verletzt

Das junge Mädchen wurde von einer 45-jährigen einheimischen PKW-Lenkerin in der Eichetstraße übersehen und touchiert. Die tiefstehende Sonne hatte die PKW-Lenkerin zum Unfallzeitpunkt am Freitag um 13 Uhr geblendet, das gab die Frau gegenüber der Polizei an.