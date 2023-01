Linzer „Wut-Wirtin“ sitzt nun ihre Geldstrafen ab

„Ich bin auf dem Weg ins Gefängnis, habe eigentlich keine Zeit“, sagte die Wirtin und Sängerin am Freitag, als die „Krone“ sie am Handy erreichen konnte. Das „Gefängnis“ ist das Polizeianhaltezentrum und in dem will die Linzerin nun eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Denn sie kann die zahlreichen Geldstrafen, die ihr aufgebrummt wurden, laut eigener Aussage nicht mehr bezahlen. 42 Tage wird die Linzerin jetzt „einsitzen“.