Landeanflug missglückt, Garage gerammt

Sofort Notruf gewählt

Der Landeanflug misslang jedoch und der 55-Jährige prallte mit den Füßen voran gegen eine Außenmauer bei einer Garage, die in der Nähe des geplanten Landeplatzes steht. Der Unfallhergang konnte durch einen anderen Gleitschirmpiloten (33) der zuvor in diesem Bereich gelandet war, beobachtet werden. Dieser setzte umgehend einen Notruf ab und leistete Erste Hilfe.