81.206 Flüchtlinge in nur einem Jahr aufgegriffen

Dieses Jahr hatte es in sich! Der Zustrom an Migranten war enorm. Bereits ab Jänner 2022 ist die Zahl der Aufgriffe in die Höhe geschnellt. An der Grenze zu Ungarn spielten sich immer wieder dramatische Szenen ab. Weder am Tag noch in der Nacht gab es eine Verschnaufpause für Hunderte Soldaten im Assistenzeinsatz und die Polizei im Streifendienst.