Bei Schlepperunfall drei Flüchtlinge verletzt

Mitten in den extremen Nebelschwaden zwischen Großhöflein und Müllendorf im Bezirk Eisenstadt übersah er offenbar einen Kreisverkehr, der Lieferwagen krachte in den Straßengraben. Drei Migranten im Frachtraum wurden leicht, drei weitere schwer verletzt. Spital! Ein Unfallopfer musste noch am Samstagvormittag operiert werden. Zwei Insassen kamen unverletzt davon.