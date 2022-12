Putin schickt Orban und Erdogan Neujahrsgrüße

Berlusconi und Schröder unter Empfängern

Der Kreml veröffentlichte am Freitag eine Liste der Politiker, die Grußbotschaften bekommen. Darunter sind auch die Staats- und Regierungschefs in China, Indien, Venezuela und Syrien. Zudem wurden gute Wünsche an zwei ehemalige Regierungschefs versandt: an den deutschen Ex-Kanzler Gerhard Schröder und den früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Schröder ist unter anderem Aufsichtsratsvorsitzender des Ostsee-Pipeline-Betreibers Nord Stream AG und wegen seiner russlandfreundlichen Position in die Kritik geraten. Berlusconi gilt als langjähriger Freund Putins und sorgte mit seinen Aussagen zum Ukraine-Krieg für Aufsehen in Italien.