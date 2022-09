Berlusconi: „Putin wurde zu Krieg gedrängt“

Der italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi sorgt kurz vor der Parlamentswahl am Sonntag mit einem Putin-Sager für Aufregung. Der russische Präsident sei in den Krieg in der Ukraine gedrängt worden. Schuld seien die prorussischen Separatisten im Donbass, die russischen Medien und sogar das Volk, sagte Berlusconi am Donnerstagabend.