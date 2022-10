Putin-Geschenk sorgt in Italien für Aufregung

„Ich habe die Beziehungen zu Präsidenten Putin ein wenig wieder aufgenommen. Er hat mir zu meinem Geburtstag 20 Flaschen Wodka und einen sehr süßen Brief geschickt. Ich habe ihm mit Flaschen Lambrusco und einem ebenso süßen Brief geantwortet“, sagte Italiens viermaliger Regierungschef Silvio Berlusconi laut einer Tonaufnahme. Diese wurde am Dienstag von italienischen Nachrichtenagenturen verbreitet.