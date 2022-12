„Magic Mikaela“ verzauberte Semmering mit 80er

Am Donnerstag machte Shiffrin im Flutlicht-Slalom wie schon 2016 den Hattrick perfekt, nachdem sie am Dienstag und Mittwoch jeweils einen Riesentorlauf auf dem Semmering gewonnen hatte. Wieder einmal zauberte die Ausnahmekönnerin am „Zauberberg“, verlor auch angesichts winkender Jubiläen nie den Fokus. „Wenn ich am Start an den 80er gedacht hätte, hätte ich nicht gewonnen. Ich war ganz in mein Skifahren versunken“, schilderte Shiffrin nach getaner Arbeit. „Es gibt Momente, da kann ich tagträumen über die Zahlen und Siege und es motiviert mich auch. Aber das ist bedeutungslos in dem Moment, wo gutes Skifahren gefragt ist.“