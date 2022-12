LIVE ab 15 Uhr: Wer gewinnt Semmering-Nachtslalom?

Katharina Liensberger wurde bei der letzten Slalom-Ausgabe am Semmering vor zwei Jahren Zweite hinter Michelle Gisin aus der Schweiz. Als Leaderin in einem an Spitzenkräften dünnen ÖSV-Team - Lokalmatadorin Katharina Gallhuber fehlt erneut verletzt - schwächelte Liensberger aber bisher in ihrer Paradedisziplin (11., 8., Ausfall, 14.). Ein 13. und 19. Platz am Semmering scheinen die momentane Verunsicherung der Vorarlbergerin eher zu verstärken. „Das werden wir sehen“, beantwortete sie die Frage nach der Slalom-Form schmallippig. „Ich freue mich nach zwei Riesentorläufen auf den Slalom.“