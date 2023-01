Kontaktlinsen im Winter: das gilt es zu beachten

Auf die richtigen Kontaktlinsen kommt es an

Bei der Wahl der geeigneten Sehhilfen sind neben der jeweiligen Augenwerte auch andere Faktoren entscheidend. So sollte etwa der Tragekomfort und die individuellen Eigenschaften der Augen berücksichtigt werden. „Unsere Augen sind so individuell wie Fingerabdrücke“, zeigt Gschweidl auf. Aus diesem Grund empfiehlt der Experte eine ausführliche Beratung durch den Kontaktlinsenoptiker des Vertrauens.