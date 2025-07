Mann verprügelt Mädchen (15) mit Baseballschläger

Tapfer nimmt am Ende der Verhandlung das noch sichtlich mitgenommene Opfer die Entschuldigung des Angreifers an. Das Gericht folgt dem Antrag des Staatsanwaltes auf Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Wofür sich der Betroffene bedankt, wohl in der Hoffnung, irgendwann wieder ein „normales Leben“ führen zu können. Das Urteil ist rechtskräftig.