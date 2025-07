Blinder Bär hat nach qualvollen Jahren neues Leben

„Der Transport dauerte 30 Stunden. Doch jetzt ist er in sicheren Händen bei uns in Arbesbach angekommen“, seufzt die Vier-Pfoten-Aktivistin Elisabeth Penz. Das Schicksal des Braunbären aus fernen Landen rührt jedenfalls ans Herz. Denn der Schützling der heimischen „Meister Petz“-Retter war 2020 in ein Gehege gebracht worden, weil er in seiner alten Heimat durch ein Dorf geirrt war.