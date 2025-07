Wer flucht lauter? Priester fordern Bürgermeister

Es ist wieder die Zeit im Jahr, in der der Fußballkalender an einen überfüllten im Advent erinnert: Heute Europacup, danach ÖFB-Cup, dazu Landescup – und irgendwo dazwischen noch ein Test gegen den örtlichen Fleischhauer, der nebenbei Stürmer ist. Doch am 2. August steigt in Friedburg ein Spiel, das selbst den Fußballgöttern ein Lächeln entlockt: Priester gegen Bürgermeister. Geistliche gegen Gewählte. Don Camillo gegen Peppone.