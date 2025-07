Schüler (16) drohte seiner Klasse mit Amoklauf

Mit Waffen der Mutter geprahlt

Entgegen seiner Beteuerungen erzählt eine Schülerin, dass er ihr gegenüber sehr wohl von einem Amoklauf gesprochen habe: „Er hat das auf einmal gesagt.“ „Ja, ich hatte auch Angst vor ihm und wollte, nachdem der Amoklauf in Graz passiert ist, auch nicht mehr in die Schule gehen“, ergänzt ein Mädchen, andere Kollegen pflichten ihr bei. Noch dazu prahlte der Schüler, seine Mutter habe Waffen zu Hause – was auch der Wahrheit entspricht. Einmal brachte er sogar ein Messer in die Klasse mit.