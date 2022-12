Hunderte Fledermäuse vor dem Erfrieren gerettet

Gelungene Rettung

Als die Temperaturen am Mittwoch wieder auf angenehme 22 Grad Celsius kletterten, brachten sie knapp 700 Fledermäuse zu ihrem Schlafplatz unter der Brücke zurück. Das Beobachten von Fledermäusen ist in Texas ein beliebter Zeitvertreib. Die Waugh Bridge in Houston und zwei Brücken in Austin und in San Antonio ziehen in der Abenddämmerung, wenn die Fledermäuse zu ihrer nächtlichen Jagd auf Insekten aufbrechen, regelmäßig viele Schaulustige an.