Skitouren-Boom macht den Berg zum Fitnesscenter

„Taverne Gstötten“ steht in verschnörkelter Schrift auf der blassblauen Fassade des Gebäudes in Andiesen, in dem früher einmal ein Gastronomiebetrieb war. In dem „alten Schuppen", wie ihn Franz Siegesleuthner augenzwinkernd nennt, ist mittlerweile die Zentrale von Hagan Ski eingerichtet. Im ehemaligen Tanzsaal sind heute Büros.