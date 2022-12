Unleistbar? Das Pro und Contra zum Skitourismus

Krieg, Inflation, die Nachwirkungen von Corona - all das macht auch vor Österreichs Nationalsport Nummer 1 nicht halt. Die Frage, die sich viele Österreicher stellen: Können wir uns Skifahren überhaupt noch leisten? Ein Thema, zu dem es ganz viele Meinungen gibt: Aber was spricht dafür? Und was dagegen? Ein Pro und Contra zweier „Krone“-Redakteure.