Trübe Sicht konnte Saison-Start nicht schmälern

Nach Dachstein-West und der Wurzeralm sind die beiden Destinationen die nächsten beiden großen Skigebiete in Oberösterreich, die - zumindest mit einem Teilbetrieb - in die heurige Wintersaison starten konnten. Die kalten Temperaturen der vergangenen Tage nutzt man noch optimal zum Beschneien der Pisten, und am Sonntag ist außerdem noch natürlicher Zuwachs von Frau Holle angekündigt. Dann sollten in den heimischen Skigebieten Schritt für Schritt immer mehr Lifte und Pisten für die Sportler zur Verfügung stehen.