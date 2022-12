„Fairness-Abkommen war Stillschweige-Abkommen“

Nur noch vier Wochen, dann wird in Niederösterreich am 29. Jänner 2023 ein neuer Landtag gewählt. Für die ÖVP in Niederösterreich steht dabei viel auf dem Spiel. Die Volkspartei NÖ könnte nach vielen Jahren die absolute Mehrheit und vielleicht sogar den Sessel der Landeshauptfrau verlieren. Im Vorfeld des Wahlkampfes ortete die ÖVP „den schmutzigsten Wahlkampf aller Zeiten“. Dabei wären den anderen Parteien laut ÖVP „alle Mittel recht“ um die ÖVP in Opposition zu schicken. Im Interview auf krone.tv spricht der Landesgeschäftsführer der Sozialdemokratischen Partei Niederösterreich (SPNÖ), Wolfgang Kocevar, unter anderem davon, dass es unglaubwürdig sei, wenn sich die ÖVP in Niederösterreich von der Bundes-ÖVP abkapseln will und warum die SPÖ das geforderte Fairness-Abkommen abgelehnt hat.