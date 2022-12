Couragierte Studentin bewahrt Bub vor sicherem Tod

Vom Küchenfenster aus beobachtete die Studentin die gebürtige Slowakin, die nervös am Gang auf und ab lief. Auf einmal machte sie kehrt, klingelte erneut an der Tür und bat um ein Telefonat. Diesmal erreichte sie jemanden und schluchzte voller Verzweiflung in den Hörer. Was genau sie sagte, verstand die Studentin nicht, da es eine fremde Sprache war.