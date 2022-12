Martin will ganz fest an das Christkind glauben!

„Genau“, sagte der Adler, „es kommt nicht auf die Geschenke an, sondern viel mehr auf den Zusammenhalt und die Gemeinschaft!“ Martin wollte nun noch von seinem Freund wissen, wer denn für seine Geschenke zuständig sei. Der Adler lachte und sagte: „Das Christkind! Es kommt aber nur, wenn man während des Jahres brav war und fest an es glaubt. Denn wenn man nicht an das Christkind glaubt, kommt es auch nicht zu einem nach Hause.“ Martin beschloss, dass er von nun an ganz fest an das Christkind glauben würde.